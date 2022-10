Riassunto: Megaport e Zenlayer annunciano la sigla di una partnership strategica finalizzata a estendere la loro presenza globale congiunta in oltre 50 Paesi

I clienti di Megaport e Zenlayer ora hanno accesso a connettività privata on-demand nel Nord e nel Sud America, in Europa, nella regione Asia-Pacifico, nel Medio Oriente e in Africa.

BRISBANE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), leader mondiale nel settore NaaS (Network as a Service), e Zenlayer, leader mondiale nel settore dei servizi cloud all’edge, hanno stretto una partnership strategica finalizzata a estendere la portata globale delle loro reti in oltre 800 sedi in sei continenti ai loro clienti. L’offerta congiunta amplia la copertura di Zenlayer nei mercati già sviluppati e la estende ai clienti Megaport nei mercati emergenti.

Eric Troyer, Chief Marketing Officer Megaport



Telefono: +61 7 3088 7400



media@megaport.com

Dalerie Wu, Direttrice strategia aziendale presso Zenlayer



Telefono: +1 626 412 0089



pr@zenlayer.com