Riassunto: Match2One del Gruppo Verve lancia la prima App Shopify di sempre, che offre agli esercenti nuovi modi per incrementare le loro entrate

La soluzione self-service rende accessibile la pubblicità su Internet alle aziende più piccole, uniformando il contesto di riferimento nel settore dell’ecommerce.

LONDRA, STOCCOLMA E BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Il Gruppo Verve annuncia in data odierna che Match2One – la sua piattaforma pubblicitaria di facile utilizzo per l’e-commerce delle piccole imprese – ha lanciato un’app in Shopify, offrendo agli esercenti un’applicazione self-service e gratuita per creare, servire, ottimizzare e misurare gli annunci pubblicitari in modalità programmatica.

L’app di Match2One è la prima piattaforma facile da usare per promuovere ricavi aggiuntivi per gli esercenti che utilizzano Shopify. La piattaforma consente agli esercenti di automatizzare le loro campagne e di sfruttare al meglio la spesa, nel momento in cui si trovano ad affrontare la sfida di un’economia più debole, ma anche opportunità concomitanti con il rapido avvicinarsi delle festività natalizie e del trimestre più importante del commercio al dettaglio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Michael Shmarak



312-919-9222



michael.shmarak@verve.com