Riassunto: Leibniz Institute SAFE e European DataWarehouse vincono un finanziamento nell’ambito del trasporto sostenibile

Il progetto di ricerca esamina il finanziamento di veicoli a basse emissioni attraverso prestiti bancari

FRANCOFORTE–(BUSINESS WIRE)–Il Leibniz Institute for Financial Research SAFE ed il Repositorio della Cartolarizzazione European DataWarehouse (EDW) hanno ricevuto un finanziamento da parte del Ministero federale tedesco nell’ambito del progetto di Climate Protection and Finance (KlimFi) per avviare una ricerca triennale volta a promuovere il mercato delle cartolarizzazioni per le auto a basse emissioni.

Il progetto, chiamato “Green Auto Securitisation” (GAS) mira a creare incentivi significativi per il settore automobilistico e gli utenti finali con uno studio dedicato che sostenga il finanziamento di veicoli a basse emissioni attraverso i prestiti e leasing.

