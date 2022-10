Riassunto: Le ispezioni robotiche avanzate rafforzano le infrastrutture critiche nel mercato europeo

Le ispezioni robotiche basate sulla tecnologia ultrasonica di Gecko Robotics e Siemens Energy trasformeranno il futuro delle ispezioni e della manutenzione delle infrastrutture.

ROTTERDAM, Paesi Bassi e PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–Gecko Robotics, azienda leader nell’utilizzo di robotica avanzata e software aziendale per aiutare a garantire la disponibilità, affidabilità e sostenibilità delle infrastrutture critiche, oggi ha annunciato una collaborazione triennale con l’organizzazione dell’European Field Service di Siemens Energy per commercializzare e condurre servizi di ispezioni robotiche ultrasoniche avanzate in tutta Europa.





Queste ispezioni robotiche avanzate sono destinate a rafforzare le infrastrutture critiche e a trasformare le modalità di ispezione e manutenzione delle apparecchiature installate. Insieme, le due società svilupperanno nuove tecnologie e servizi per servire meglio i clienti in varie industrie, comprese quella della polpa e della carta, della generazione di energia elettrica (tradizionale e rinnovabile) e del gas e petrolio.

