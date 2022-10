Riassunto: Le innovazioni di Thales per la gestione delle chiavi crittografiche aiutano le organizzazioni a raggiungere la sovranità digitale negli ambienti ibridi e multi-cloud

CipherTrust Cloud Key Manager aiuta le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità e a supportare la governance dei dati negli ambienti ibridi e multi-cloud

Le più recenti integrazioni di Bring Your Own Key includono il supporto crittografico in Google Gmail e un maggiore controllo sulle chiavi per Oracle Cloud Infrastructure e SAP Data Custodian

PARIS LA DÉFENSE–(BUSINESS WIRE)–Thales ha annunciato oggi le più recenti innovazioni di CipherTrust Cloud Key Manager che aiutano le organizzazioni a soddisfare i requisiti di sovranità digitale nei principali cloud pubblici, tra cui Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud, SAP e Salesforce. Le aziende che si avvalgono di questi provider di servizi cloud ora possono sfruttare le funzionalità BYOK (Bring Your Own Key) di CipherTrust Cloud Key Manager per migliorare la sicurezza dei dati e la proprietà delle chiavi crittografiche.





