Riassunto: LabGenius ottiene una sovvenzione governativa per l’innovazione per espandere la piattaforma di scoperta dei farmaci basata sul ML, EVA™

Innovate UK, parte di UK Research and Innovation (UKRI), ha assegnato a LabGenius una sovvenzione SMART per accelerare lo sviluppo della sua capacità di ottimizzazione dei lead di ingaggio di cellule immunitarie

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–LabGenius, pioniere nell’uso dell’apprendimento automatico (ML) per l’ingegneria degli anticorpi, ha annunciato oggi di aver ottenuto una sovvenzione SMART altamente competitiva da parte di Innovate UK. Le sovvenzioni del fondo di 25 milioni di sterline consentono alle aziende come LabGenius di realizzare il potenziale delle nuove idee investendo in progetti di ricerca e sviluppo innovativi e commercialmente validi.





Ad oggi,la piattaforma di LabGenius EVA è stata utilizzata per coottimizzare gli anticorpi mono e multi-specifici a dominio singolo per le proprietà biochimiche e biofunzionali, tra cui stabilità, potenza e uccisione selettiva delle cellule tumorali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per le richieste dei media, si prega di contattare Lucy Shaw presso press@labgeni.us

Per lo sviluppo del business, contattare James Field presso partnerships@labgeni.us