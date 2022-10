Riassunto: La Securities Commission annuncia l’edizione inaugurale del Festival della tecnofinanza – D3 Bahamas

NASSAU, Bahamas–(BUSINESS WIRE)–La Securities Commission delle Bahamas (la “Commissione per i titoli”), in collaborazione con il governo delle Bahamas, oggi ha annunciato che il Paese ospiterà un Festival Web3 e della tecnofinanza globale dal 24 al 26 gennaio 2023 all’Atlantis Hotel di Nassau, Bahamas. L’evento, in cui ci si incontrerà di persona e pubblicizzato come D3 Bahamas (Decentralizzato | Digitale | Dirompente), mira a ospitare più di 3.000 personalità del settore dalle Americhe, dal Medio Oriente, dall’Europa e dall’Asia.





L’evento inciderà sui programmi di settore, regionali e globali riguardanti la tecnofinanza – Web3, asset digitali e criptovalute, finanza decentralizzata (DeFi), valute digitali delle banche centrali (CBDC), finanza verde e altro ancora.

Contacts

Direttrice esecutiva

Christina Rolle

242-397-4100

Referente per i media: Trevor Turner

trevor@msrcommunications.com