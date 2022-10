Riassunto: La prima soluzione AutoStore al mondo con Zona Surgelati sarà installata da StrongPoint

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–StrongPoint ASA (ticker: STRO), fornitore leader di sistemi tecnologici per la vendita al dettaglio di generi alimentari, è stata scelta per progettare e installare la prima soluzione AutoStore al mondo costruita appositamente per la gestione degli alimenti, con tre zone di temperatura: ambiente, freddo e, ora, congelato. StrongPoint è il primo e unico partner di distribuzione di AutoStore che si concentra sul settore grocery.





AutoStore, l’azienda di tecnologia robotica che ha inventato, e continua a essere pioniera, della Cube Storage Automation, ha sviluppato di recente una soluzione unica per automatizzare lo stoccaggio e il prelievo di articoli surgelati. In passato, le soluzioni di AutoStore coprivano solo due zone di temperatura, refrigerata e ambiente.

