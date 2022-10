Riassunto: La piattaforma digitale Engage di Radisys riceve numerosi premi di settore e riconoscimenti da TMC, Comms Council UK e UC Today

La soluzione CPaaS riceve i premi Product of the Year da TMC, Best Comms Software dai Comms dal Council UK Awards e le nomination come finalista dagli UC Today Awards

HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Radisys® Corporation, leader mondiale di soluzioni aperte per le telecomunicazioni, ha annunciato oggi che la Engage Digital Platform (EDP) della società Radisys è stata selezionato come vincitore del premio Unified Communications Product of the Year 2022 e come vincitore del premio Communications Product of the Year da parte di TMC, una società globale di media integrati che copre diversi mercati nell’ambito delle comunicazioni e della tecnologia.

