Riassunto: La CRU contribuisce a un mercato delle materie prime più pulito utilizzando l’intelligenza decisionale e l’analisi prescrittiva

Grazie alla piattaforma di intelligence decisionale Pyramid, la divisione Global Commodities Information and Data fornisce una soluzione di benchmarking delle emissioni di carbonio alle industrie minerarie e metallurgiche

LONDRA & NEW YORK & TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–CRU, fornitore globale di servizi di business intelligence e consulenza per l’industria metallurgica, mineraria e dei fertilizzanti, sta utilizzando l’analisi prescrittiva e la Decision Intelligence di Pyramid Analytics (Pyramid) per rivoluzionare il modo in cui il settore gestisce le emissioni di carbonio. Will Blake, Chief Technology Officer presso CRU, ha recentemente partecipato al Big Data LDN, l’evento leader del Regno Unito per i dati e l’analisi, per mostrare come la CRU utilizza l’analisi prescrittiva e la Decision Intelligence.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente media

UK

Alex Izza



Resonance



+44 759 189 9654



pyramidanalytics@resonancecrowd.com

US

Heather Racicot



Resonance



+1 360-632-5616



pyramidanalytics@resonancecrowd.com

Chas Kielt



Vice President of Global Corporate Communications



Pyramid Analytics



617.687.3371



chas.kielt@pyramidanalytics.com