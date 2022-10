Riassunto: La 24a edizione del WETEX and Dubai Solar Show, organizzata dalla DEWA, richiama 47.415 visitatori

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–L’evento Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) and Dubai Solar Show (DSS), organizzato dall’Ente per l’elettricità e l’acqua di Dubai (DEWA) secondo le direttive dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli EAU, nonché emiro di Dubai, e con il patrocinio dello sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente del Consiglio supremo di Dubai per l’energia, ha richiamato 47.415 visitatori nel corso della 24a edizione.





Alla fiera, che si è svolta all’insegna del tema ‘At the Forefront of Sustainability’ (In prima linea per la sostenibilità), hanno preso parte 1.750 aziende di 55 paesi di tutto il mondo.

