Riassunto: Kioxia e Western Digital celebrano l’apertura di Fab7 a Yokkaichi, in Giappone

YOKKAICHI, Giappone e SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Kioxia Corporation e Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) oggi celebrano l’apertura di Fab7, la struttura all’avanguardia per la produzione di semiconduttori, nella Yokkaichi Plant nella Prefettura di Mie, in Giappone. La capacità di produzione alla Fab7 verrà accelerata gradualmente nel tempo, in linea con le tendenze di mercato.





Nella fase uno di Fab7, si prevede un investimento totale pari a mille miliardi di yen. Parte dell’investimento di capitale nella fase uno della struttura Fab7 verrà finanziato da un fondo statale che promuove strutture per la produzione di semiconduttori d’avanguardia e garantisce la produzione stabile di semiconduttori in Giappone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kioxia – Contatti:

Kota Yamaji



Kioxia – Pubbliche Relazioni



81-3-6478-2319



kioxia-hd-pr@kioxia.com

Western Digital – Contatti:

Robin Schultz



Western Digital – Pubbliche Relazioni



1-408-573-5043



robin.schultz@wdc.com

T. Peter Andrew



Western Digital – Relazioni con gli investitori



1-949-672-9655



peter.andrew@wdc.com