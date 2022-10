Riassunto: Kalray premiata con il Gold Innovation Award, il Public Award e il Bronze Grand Prize al Data Silicon Awards grazie al processore DPU di nuova generazione

I riconoscimenti conferiti per la tecnologia unica di Kalray e per la sua DPU (Data Processing Unit), un nuovo tipo di processore programmabile altamente performante e dal basso consumo di potenza dedicato per applicazioni di elaborazione dalle prestazioni elevate.

GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Kalray (Euronext Growth Parigi: ALKAL), leader nel campo delle tecnologie hardware e software per i mercati del computing incentrato sui dati e dalle prestazioni elevate, dal cloud all’edge, ha ottenuto numerosi riconoscimenti – Gold Innovation Award, Public Award e Bronze Award – in occasione del Data Silicon Awards, che si è tenuto il 20 ottobre 2022 a Parigi. Organizzato nell’ambito del Silicon Day Data, questo evento premia i progetti basati su dati, le soluzioni e le innovazioni migliori nel mondo della tecnologia e dell’informatica.

