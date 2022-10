Riassunto: Il Presidente del CdA ABS spiega che i corridoi verdi e gli hub marittimi per energia pulita uniranno i vari aspetti della decarbonizzazione nel settore delle spedizioni e promuoveranno uniformità e chiarezza a livello normativo

Il Presidente, Amministratore delegato e Presidente del consiglio di amministrazione ABS evidenzia il ruolo cruciale delle partnership pubbliche-private nel conseguimento dell’obiettivo di emissioni nette nulle entro il 2050

STAMFORD, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–Christopher J. Wiernicki, Presidente, Ceo e Presidente del CdA ABS ha sottolineato il ruolo decisivo delle partnership pubbliche-private nel conseguimento dell’obiettivo di emissioni nette nulle entro il 2050 nel corso del suo intervento di apertura alla conferenza 2022 SHIPPINGInsight.





“Ci troviamo chiaramente nelle primissime fasi di un decennio di cambiamenti. Per il settore delle spedizioni marittime il problema e l’opportunità risiedono in due aspetti: le spedizioni per le spedizioni, ossia la decarbonizzazione del nostro settore e le spedizioni per il mondo, ossia il ruolo cruciale delle spedizioni come fattore abilitante della transizione all’energia verde globale.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

