Riassunto: i2c è nominata fornitore Credit-Card-as-a-Service “Best in Class” da Aite-Novarica

Nuova relazione di prominente studio di consulenza globale include i2c tra i leader della categoria nella valutazione dei gestori dei pagamenti tramite carta di credito

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc., leader nella fornitura di tecnologia bancaria e per pagamenti digitali, ha annunciato in data odierna di essere stata nominata fornitore “Best in Class” nella categoria Credit-Card-as-a-Service (CCaaS) da Aite-Novarica Group, studio di consulenza globale che mette a disposizione informazioni mission-critical per il settore dei servizi finanziari.

La relazione, Aite Matrix: Credit Cards as a Service – Fornitori che democratizzano l’emissione di carte di credito, che passa in rassegna i trend del mercato CCaaS, le principali caratteristiche e le soluzioni disponibili presso i fornitori già esistenti e di nuovo ingresso, nomina i2c “Best in Class” sulla base dell’esaustiva valutazione di Aite-Novarica, dei sistemi di rating e di esperti del settore.

