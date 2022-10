Riassunto: I contact center europei affrontano le sfide grazie al cloud

Le aziende continuano a migliorare l’esperienza clienti con nuove tecnologie e servizi, al passo con i cambiamenti nelle modalità di lavoro e nelle aspettative dei consumatori, secondo una relazione a cura di ISG Provider Lens™

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Sempre più imprese in Europa riescono a coinvolgere maggiormente i clienti grazie ai contact center sul cloud, adattandosi all’evoluzione del comportamento dei clienti, delle modalità di lavoro e delle tecnologie correlate. È quanto emerge da una nuova ricerca pubblicata oggi da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), leader globale nella ricerca e nella consulenza tecnologica.

La relazione, dal titolo “2022 ISG Provider Lens™ Contact Center as a Service – CX”, che prende in considerazione l’Europa e il Regno Unito, rileva la piena espansione del mercato europeo dei contact center sul cloud a seguito dei numerosi benefici apportati dall’offerta CCaaS (contact-center-as-a-service), tra cui scalabilità, sicurezza, produttività degli agenti e, infine, risparmio in termini di tempi e costi.

