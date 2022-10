Riassunto: GTA innova nel data center di Alupang a Guam

L’azienda locale continua i suoi importanti investimenti nell’infrastruttura digitale

TAMUNING, Guam–(BUSINESS WIRE)–GTA, leader nel campo delle telecomunicazioni a Guam, recentemente ha tenuto una cerimonia per segnare l’inizio della costruzione del data center di Alupang, una struttura avanzata che includerà una stazione di posa di cavi a Tamuning, Guam. Estesa su oltre 31.000 piedi quadri di superficie e costruita in conformità a standard Tier III, richiederà 4,0 megawatt (MW) di potenza. L’efficienza e la sostenibilità energetica sono integrate nella progettazione del nuovo data center, che sarà in grado di ricevere nuovi cavi a fibre ottiche sottomarini, assicurando ulteriore connettività a Guam e attraverso il territorio stesso.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Michele Catahay Perez

GTA (Teleguam Holdings LLC)



mcatahay@gta.net

671-487-2316



@gtateleguam (IG)



www.facebook.com/gtateleguam (Facebook)



GTA TeleGuam – YouTube (YouTube)