Riassunto: GlobalLogic inaugura due nuovi centri di engineering in Messico

La continua crescita dell’azienda di ingegneria digitale ha portato all’espansione in America latina e a un incremento delle competenze in ambito geografico

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic Inc., società del Gruppo Hitachi e leader nella Digital Engineering, ha annunciato oggi l’apertura di due nuovi centri di engineering e di vendite in Messico. I centri si troveranno a Guadalajara e a Città del Messico. L’espansione aiuterà GlobalLogic a soddisfare la forte domanda di soluzioni digitali, in quanto le aziende di tutti i settori e di tutto il mondo continuano a trasformare i loro prodotti e le loro esperienze digitali per un miglior coinvolgimento dei clienti, per attingere a nuovi flussi di ricavi e per rendere le loro offerte più sostenibili. I siti si aggiungono alla presenza esistente di GlobalLogic in America latina, che comprende centri di engineering e di vendita in Argentina e in Cile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

GlobalLogic, Inc. (Global)



Heather Ailara



211 Communications



+1.973.567.6040



heather@211comms.com