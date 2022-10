Riassunto: Global Processing Services nomina Kim Ohlrogge Chief Product Officer

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Global Processing Services (“GPS”), piattaforma tecnologica leader nei pagamenti a livello mondiale, ha annunciato oggi la nomina di Kim Ohlrogge a Chief Product Officer.

Kim sarà a capo, con effetto immediato, del team di prodotto globale della società; suo obiettivo primario sarà accelerare la roadmap di prodotto di GPS, favorendo in tutto il mondo l’innovazione nell’elaborazione dei pagamenti degli emittenti di ‘nuovissima generazione’ per gli istituti finanziari e fintech, e supportando l’espansione della società nei nuovi mercati internazionali. Ohlrogge entrerà a far parte del team dirigenziale della società e si dividerà tra Londra (Regno Unito) e Berlino (Germania).

Di recente ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Senior – Prodotto del Gruppo Nexi/Nets, in Germania, dove era a capo della strategia e innovazione di pagamento, con una focalizzazione sulla semplificazione del processo dei pagamenti per le aziende e i consumatori europei.

