Riassunto: Esri e ROSHN uniscono le forze per portare la tecnologia geospaziale allo sviluppo immobiliare dell’Arabia Saudita

L’accordo consentirà all’Arabia Saudita di sfruttare i GIS per migliorare la pianificazione e le operazioni AEC

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–ROSHN, il promotore immobiliare nazionale del Regno dell’Arabia Saudita, sostenuto dal Fondo Pubblico d’Investimento (PIF) del Paese, sostiene gli sforzi del governo per aumentare il tasso di proprietà delle case, offrendo al contempo standard di vita di alta qualità. Il promotore saudita costruisce comunità che guardano sia al patrimonio della nazione sia alle aspirazioni in evoluzione dei residenti. Per sostenere la sua visione e i progetti in corso nella regione, ROSHN ha firmato un memorandum d’intesa (MOU) con Esri, leader mondiale nella location intelligence.





