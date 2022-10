Riassunto: Esri collabora con Digital Earth Africa per favorire la crescita sostenibile

L’accordo amplierà l’accesso all’analisi delle immagini satellitari per il monitoraggio ambientale e la riduzione dei rischi

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–I cambiamenti climatici rappresentano dei rischi aggravanti di insicurezza alimentare, sfollamenti e calamità naturali in ampie regioni del continente africano, con popolazioni vulnerabili che si trovano ad affrontare conseguenze particolarmente gravi. Tuttavia, diversi paesi africani stanno già innovando e guidando il prossimo grande boom del settore tecnologico con le aziende che creano soluzioni per colmare i divari sociali ed economici. Sostenere le organizzazioni locali che utilizzano le scienze dei dati per affrontare queste sfide, Esri – leader mondiale nella location intelligence – ha stipulato un memorandum d’intesa (MOU) con Digital Earth Africa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Public Relations, Esri



Cell.: 301-693-2643



Email: jpruchniewski@esri.com