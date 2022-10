Riassunto: ESAB Corporation acquisisce Ohio Medical

NORTH BETHESDA, Md.–(BUSINESS WIRE)–ESAB Corporation (“ESAB” o la “Società”) (NYSE: ESAB), leader mondiale nelle tecnologie di fabbricazione e controllo dei gas, ha annunciato oggi di aver acquisito Ohio Medical, LLC (“Ohio Medical”), leader mondiale nei regolatori di ossigeno e nei sistemi di gas centralizzati, da un gruppo di investitori privati per un prezzo di acquisto in contanti di 127 milioni di dollari. La Società prevede inoltre un ulteriore beneficio fiscale in contanti per un valore attuale netto di 15 milioni di dollari.

