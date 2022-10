Riassunto: DNP ottiene la certificazione antivirus e antibatterico per il suo prodotto concepito per film antiriflesso

– Il prodotto mantiene le proprietà ottiche e funzionali necessarie per film da display –

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) ha ottenuto la certificazione SIAA dalla Society of International sustaining growth for Antimicrobial Articles (SIAA) correlata a un prodotto antibatterico e antivirus per film antiriflesso sviluppati per computer portatili, monitor e display televisivi. Il prodotto munito della nuova certificazione sarà disponibile a partire dal 31 ottobre.





Il film antiriflesso è una pellicola ottica utilizzata sullo strato superiore di un display per ridurre il riflesso causato dall’illuminazione e da luci esterne, consentendo di vedere lo schermo più facilmente.

