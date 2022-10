Riassunto: Digital Construction Works annuncia la disponibilità di JDLink Connectivity con la sua Integrations Platform

La nuova connessione ora è disponibile sia nei mercati John Deere che in quelli DCW Integrations

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Digital Construction Works (DCW), un’azienda leader nello sviluppo di soluzioni e integrazioni per software utilizzato nel settore edile, ha annunciato la disponibilità di JDLink Connectivity, una soluzione per la connettività wireless tra macchine John Deere, nel suo mercato DCW Integrations Platform as a service (iPaaS).





L’integrazione della connettività JDLink consente l’aggregazione dei dati telematici provenienti dalle macchine connesse alla rete John Deere nella DCW Integrations Platform per l’uso in flussi di lavoro, dashboard e report automatizzati. In combinazione con altre fonti di dati integrati, come sistemi di programmazione dei tempi e controllo delle macchine, l’integrazione fornisce informazioni più approfondite sulle attività svolte nel cantiere, consentendo l’ottimizzazione dei progetti e delle prestazioni sia delle macchine che degli operatori.

