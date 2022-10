Riassunto: DentalMonitoring ora offre Smart STL* con tecnologia AI

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–DentalMonitoring ora offre Smart STL* con tecnologia AI. L’azienda offre l’unica piattaforma nel settore dell’igiene orale in grado di creare file STL aggiornati in modalità remota al 100%*. Questa aggiunta alla tecnologia dell’igiene orale a distanza supporta i clinici nella fornitura di trattamento in modi pratici ed economici come non era stato possibile fino ad oggi.





DentalMonitoring è nota per l’innovazione in odontoiatria e ortodonzia ed ha ampliato la sua reputazione grazie a questa ultima offerta. In precedenza, la creazione dei file STL richiedeva la visita del paziente in studio*. Oggi invece i medici possono richiedere un file STL aggiornato in qualsiasi fase del trattamento tramite il dashboard di DentalMonitoring.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per la stampa: Charlotte Garzino c.garzino@dental-monitoring.com