Riassunto: Datalec Precision Installations (DPI) celebra il suo 10° anniversario

Fondata da una decade, DPI celebra il traguardo dei 160 colleghi assunti

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Datalec Precision Installations (DPI), fornitore di servizi di design, fornitura, costruzione e assistenza di data center di livello mondiale, per offrire soluzioni continue, integrate e unificate end-to-end per gli operatori di data center, festeggia oggi il decimo anniversario di attività.

Fondata nel 2012, Datalec è cresciuta fino a diventare un’azienda dinamica che offre servizi di design, fornitura, installazione, messa in opera e servizi gestiti di alta qualità e a costi contenuti per il settore dei data center più esigente. Oltre a festeggiare un decennio di continui successi, l’azienda ha raggiunto i 160 dipendenti a settembre 2022.

Rinomata in tutto il settore per il suo approccio ‘can do, above and beyond’, l’azienda, fondata da Danny Keeper, attribuisce questo risultato all’attenzione ineguagliata per il più piccolo dettaglio con standard esigenti per garantire che i clienti ricevano un servizio di qualità esemplare, la prima volta, ogni volta, come dimostrato dalla sua recente vincita in un DSC award per il Data Centre Consolidation / Upgrade Project of the Year.

Contacts

Media

Ilissa Miller



iMiller Public Relations



Email: datalec@imillerpr.com

Tel: 1.914.315.6424