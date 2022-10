Riassunto: Cornerstone Building Brands collabora con pulsESG™ per il reporting e le metriche dell’ESG

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–pulsESG, una piattaforma software as a service (SaaS) all’avanguardia che offre alle imprese un sistema centralizzato di registrazione e riferimento per le metriche ambientali, sociali e di governance (ESG), ha annunciato oggi che Cornerstone Building Brands ha scelto pulsESG come piattaforma ESG per la raccolta, la gestione e l’analisi dei dati. La tecnologia consente alle aziende di integrare in modo più completo gli sforzi ESG nelle loro attività e di costruire il quadro di riferimento per guidare e misurare gli obiettivi di sostenibilità.

Cornerstone Building Brands utilizzerà la piattaforma pulsESG per riportare le metriche ESG di tutte le sue strutture e per semplificare la raccolta, l’integrazione e l’analisi dei dati ESG provenienti da ERP, HR, Supply Chain e altri sistemi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

