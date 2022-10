Riassunto: ConnexPay ottiene un investimento per la crescita da 110 milioni di dollari USA guidato da FTV Capital per promuovere l’espansione globale e unificare l’ecosistema dei pagamenti

L’investimento consentirà al leader della tecnologia dei pagamenti di ampliare le operazioni in nuovi settori verticali e aree geografiche, sfruttando un’impennata di oltre il 500% delle entrate nette a partire dall’inizio del 2022

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–ConnexPay, la prima e unica società specializzata nella tecnologia dei pagamenti a integrare accettazione ed emissione dei pagamenti in un’unica piattaforma, oggi annuncia un investimento azionario per la crescita da 110 milioni di dollari USA guidato da FTV Capital, un investitore orientato alla crescita specializzato nel settore con un’esperienza più che ventennale nei pagamenti e nei servizi finanziari. Hanno preso parte a questo round di finanziamento anche gli investitori storici di ConnexPay. Questo capitale consentirà di alimentare l’espansione internazionale di ConnexPay in Europa e in altre regioni, e anche di continuare a migliorare l’innovativa piattaforma dell’azienda dedicata ai pagamenti.

