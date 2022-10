Riassunto: Clarity AI: oltre l’80% delle società quotate in borsa del Medio Oriente e del Nord Africa non divulga alcun dato quantitativo sulla sostenibilità

In tutto il mondo, solo il 30% circa delle società quotate divulga almeno un parametro quantitativo sulla sostenibilità

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI, la piattaforma tecnologica leader a livello mondiale nel campo della sostenibilità, ha annunciato oggi che su un campione di 40.000 società quotate in borsa, circa solo il 30% comunica almeno un parametro quantitativo sulla sostenibilità. Poiché tra meno di 70 giorni entreranno in vigore ulteriori requisiti previsti dal regolamento UE sulla divulgazione della finanza sostenibile (SFDR), la mancanza di dati disponibili potrebbe rendere necessario l’uso di dati stimati per soddisfare l’aspettativa dell’autorità di regolamentazione di fornire informazioni sulla base dei “best efforts”.

