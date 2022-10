Riassunto: Cepton, Inc. annuncia un accordo per 100 milioni di dollari in investimenti da Koito Manufacturing

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Cepton, Inc. (“Cepton”) (Nasdaq: CPTN), un innovatore di Silicon Valley e leader nelle soluzioni LiDAR ad alte prestazioni, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo di investimento vincolante in data 27 ottobre 2022 (“Accordo di investimento”) per un investimento del valore di 100 milioni di dollari dal suo partner automobilistico Tier 1 di lunga data e attuale azionista, Koito Manufacturing Co., Ltd. (“Koito”) (TSE: 7276). Come riportato in precedenza, l’investimento verrà utilizzato per finanziare la prossima fase di sviluppo di Cepton che vede l’aumento delle sue soluzioni LiDAR destinate a una distribuzione su grande scala.





Secondo i termini dell’Accordo di investimento, approvato all’unanimità dal consiglio di amministrazione di Cepton, Koito acquisterà 100 milioni di dollari di azioni privilegiate convertibili (le “Azioni privilegiate”), al prezzo di acquisto di 1.000 dollari a quota.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

