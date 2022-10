Riassunto: Budget Insight diventa Powens e velocizza la sua roadmap europea

A supporto del suo posizionamento in materia di Open Finance e degli ambiziosi obiettivi in Europa, Budget Insight svela il nuovo nome e il nuovo logo nel quadro di un’ampia iniziativa di rebranding.





PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Budget Insight, importante player europeo dell’Open Banking e dell’Open Finance, ha completato un’ampia iniziativa di rebranding in risposta alla veloce espansione registrata in Europa e all’impegno per l’adozione dell’Open Finance. Elementi fondamentali di questo rebranding sono il cambiamento del nome, che diventa Powens, e il nuovo logo aziendale.

Budget Insight è una fintech fondata nel 2012 che ha promosso il trend verso l’Open Banking nel 2012, affermandosi rapidamente come principale aggregatore francese di dati bancari e finanziari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto stampa per Powens

Cécile Abescat, responsabile marketing e comunicazioni



cecile.abescat@powens.com / +33 6 82 27 61 90