Riassunto: Bregal Milestone annuncia un investimento di crescita strategica in CUBE

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Bregal Milestone, (“Milestone”), società leader nel settore del growth capital tecnologico con circa 1,2 miliardi di euro di capitale raccolto dedicato agli investimenti in aziende tecnologiche in forte crescita e che definiscono il mercato, ha annunciato oggi un investimento strategico di crescita in CUBE Global (“CUBE”), leader globale nell’Automated Regulatory Intelligence (“ARI”). I termini della transazione non sono stati resi noti.

Con la continua e rapida evoluzione delle normative globali, i dipartimenti di compliance – soprattutto all’interno degli istituti finanziari più grandi – hanno difficoltà a identificare chiaramente i requisiti applicabili e il loro impatto su più linee di business, giurisdizioni, prodotti e servizi. Dato che le grandi istituzioni finanziarie spendono ogni anno tra il 10 e il 15% dei loro costi operativi per la conformità normativa e le multe sono dell’ordine di miliardi, è necessario intervenire immediatamente.

