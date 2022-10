Riassunto: Axelera AI nomina Jonathan Ballon, il veterano della Silicon Valley, come direttore indipendente non esecutivo

Ballon apporterà un’approfondita competenza imprenditoriale e operativa nella startup europea leader dell’IA

EINDHOVEN, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–La startup europea Axelera AI, specializzata nell’intelligenza artificiale, ha nominato il veterano della tecnologia Jonathan Ballon come direttore non esecutivo. Ballon entra a far parte dell’unica startup olandese che progetta le soluzioni più potenti e avanzate al mondo per l’IA d’avanguardia.





“Per 25 anni Jonathan ha ricoperto ruoli dirigenziali presso alcune delle aziende più rinomate al mondo, come Cisco Systems, General Electric e Intel, apportando questa esperienza anche in numerose startup”, ha dichiarato Fabrizio del Maffeo, CEO e co-fondatore di Axelera AI.

