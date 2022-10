Riassunto: Aria Systems premiata con il “Best New Catalyst in Show” al Digital Transformation World del TM Forum

In un contesto di crescita delle operazioni di rete basate su software e di ecosistemi dei partner sempre più complessi, Catalyst ha dimostrato come sia possibile estendere le API open già disponibili del TM Forum a supporto delle architetture basate sugli eventi da parte degli CSP alla ricerca di automazione senza intervento degli operatori, a costi ridotti e a un ritmo accelerato

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Aria Systems, importante fornitore che aiuta le aziende ad aumentare il fatturato basato sugli abbonamenti e sull’utilizzo, oggi ha annunciato che la sua soluzione Catalyst, presentata in collaborazione con i partner al Digital Transformation World, è stata premiata con un riconoscimento “Best New Catalyst in Show” del TM Forum.

I “Catalyst” sono progetti proof of concept sviluppati su base collaborativa dagli associati al TM Forum, per risolvere i problemi presentati dai principali fornitori di servizi di comunicazione (CSP) mondiali e per definire e proporre nuovi standard di settore.

