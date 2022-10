Riassunto: AppQuantum Publishing offre investimenti fino a 1.000.000 di dollari in sviluppatori di giochi per cellulari

LIMASSOL, Cipro–(BUSINESS WIRE)–L’editore internazionale di giochi per cellulari AppQuantum lancia un nuovo Programma di accelerazione commerciale per sviluppatori di giochi free-to-play per cellulari. Ora possono ricevere assistenza finanziaria fino a 1.000.000 di dollari.

Il programma è destinato principalmente agli sviluppatori di giochi casual o midcore free-to-play per dispositivi mobili. L’azienda dichiara che il suo obiettivo principale è raggiungere la massima sinergia con lo sviluppatore e uno scambio equivalente in una collaborazione in cui ognuno contribuisce al risultato finale.

AppQuantum non offre solo investimenti ma si sforza anche di guidare gli studi degli sviluppatori attraverso il processo organizzativo, condividendo la sua esperienza e provvedendo a tutte le esigenze in ambito di marketing, analitica, dei servizi e in materia legale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

