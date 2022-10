Riassunto: Amkor, con la sua leadership nel settore globale degli autoveicoli, supporta l’ecosistema europeo dei semiconduttori

TEMPE, Ariz.–(BUSINESS WIRE)–Amkor Technology, Inc. (Nasdaq: AMKR), fornitore leader di servizi di test e packaging di semiconduttori, oggi ha annunciato il proprio impegno a supporto delle iniziative europee mirate alla regionalizzazione strategica dei semiconduttori per autoveicoli.

Prosegue sempre più rapida la proliferazione delle applicazioni per i semiconduttori degli automezzi, come elettrificazione, elettronica della carrozzeria e connettività, ADAS e infotainment. Grazie alla sua presenza produttiva a Porto, in Portogallo, Amkor vanta una posizione esclusiva per aiutare l’Unione Europea nell’obiettivo di regionalizzazione dei semiconduttori per autoveicoli.

“Le applicazioni dei semiconduttori per autoveicoli si stanno evolvendo oltre il wire bonding e si spostano verso la tecnologia flip chip”, è il commento di Kevin Engel, vicepresidente corporate di Amkor, unità aziendale Flip Chip/Wafer Services.

