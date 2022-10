Riassunto: Algbra stringe una partnership con Marqeta per offrire un nuovo ‘movimento finanziario’ per le comunità e l’ambiente

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Algbra, azienda innovatrice nel settore della finanza digitale focalizzata sui valori e sostenibile, impegnata nello sviluppo di soluzioni monetarie etiche e nella promozione del benessere finanziario, ha annunciato la sigla di un accordo con Marqeta, società che sviluppa l’omonima moderna piattaforma globale di elaborazione dei pagamenti e di emissione di carte, che mette in grado i suoi partner di creare carte di pagamento innovative e personalizzate, dando la possibilità di creare esperienze di pagamento più flessibili e configurabili.





Attraverso questa nuova partnership Algbra utilizzerà la tecnologia delle API aperte di Marqeta per consentire di effettuare pagamenti tramite la propria app per operazioni finanziarie etiche, che include una calcolatrice dell’impronta di carbonio da usare durante gli acquisti, la facile possibilità di compensare le relative emissioni di anidride carbonica, commissioni trasparenti a tasso fisso e una funzione per arrotondamenti delle spese per buone cause.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

