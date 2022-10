Riassunto: Affinity nomina Josette Leslie Direttore finanziario

L’ex dirigente di Squarespace guiderà la crescita continua per Affinity.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Affinity, la piattaforma di intelligence delle relazioni per dealmaker, oggi ha annunciato la nomina di Josette Leslie a Chief Financial Officer. Leslie sarà alla guida della strategia finanziaria a lungo termine per aiutare a guidare la prossima fase di crescita per Affinity.

“Siamo davvero entusiasti di accogliere Josette in Affinity”, ha dichiarato Shubham Goel, co-CEO e cofondatore di Affinity. “Josette porta una profonda conoscenza di tutti gli aspetti finanziari e operativi, una passione per la guida della trasformazione organizzativa e un’esperienza comprovata in IPO con aziende in forte crescita come Squarespace e E*Trade.

