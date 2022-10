REPLY cresce in Francia con Wemanity e amplia le proprie competenze nel campo dell’Agile & Digital Transformation

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–REPLY [EXM, STAR: REY] annuncia oggi che Wemanity Group, www.wemanity.com, leader in Francia e Benelux nella trasformazione digitale, è entrata a far parte del network di aziende del Gruppo Reply.

Fondata nel 2013 a Parigi, e con sedi a Lille, Bruxelles, Anversa, L’Aia, Lussemburgo e Casablanca, Wemanity supporta le aziende nel ripensare il modo di lavorare in maniera sempre più customer-centrica e sostenibile, coniugando competenze che spaziano dalla strategia all’adozione di metodologie Agile volte alla progettazione e realizzazione di nuovi servizi digitali. Tra i clienti di Wemanity vi sono i principali gruppi industriali francesi ed europei appartenenti ai settori dei servizi finanziari, del lusso, del commercio al dettaglio, dei media e dell’energia.

L’investimento in Wemanity rientra nella strategia di crescita internazionale di Reply, in particolare nel mercato francese.

“Wemanity – ha affermato Mario Rizzante, Presidente di Reply – è caratterizzata da una forte spinta imprenditoriale e un’attenzione costante all’innovazione tecnologica. Con Wemanity, il nostro obiettivo è quello di crescere in Francia e Benelux con un focus sui progetti di trasformazione digitale, un’area in cui tutti i principali attori del settore stanno concentrando la gran parte dei loro investimenti”.

“Il modo di lavorare si sta rapidamente trasformando sotto la spinta delle nuove tecnologie – ha affermato Jean-Christophe Conticello, CEO di Wemanity – e dobbiamo collaborare con i migliori per aiutare i nostri clienti ad affrontare questo cambiamento. Per Wemanity entrare a far parte del Gruppo Reply e poter beneficiare della loro competenza ed esperienza in termini di innovazione, è una grande opportunità. Far parte di Reply è anche una grande opportunità per i nostri dipendenti in termini sia di mobilità che di crescita professionale, ed è ovviamente un incredibile arricchimento della nostra capacità di realizzare progetti tecnologici, nonché una garanzia di solidità e di crescita nei nostri mercati principali.”

Wemanity, che già in passato ha creato startup nei settori dell’Intelligenza Artificiale, del Design, della sicurezza informatica e della User Experience, entra, ora, in una nuova dimensione e acquisisce i mezzi per restare al passo con il mercato e offrire ai propri clienti soluzioni sempre più innovative, globali e trasformative.

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

WEMANITY

Wemanity è un gruppo di consulenza che aiuta le organizzazioni a guidare la loro trasformazione. Wemanity supporta i suoi clienti a essere incentrati sul cliente, flessibili e sostenibili. Per realizzare la sua mission, Wemanity unisce competenze complementari, una cultura condivisa, modalità di lavoro e asset comuni all’interno di uno stesso team. Fondata nel 2013 e con sede in Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Marocco, Wemanity conta 450 dipendenti e una rete di partner in 17 paesi. Per maggiori informazioni: www.wemanity.com

Contacts

REPLY

Contatti Media

Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Aaron Miani



a.miani@reply.com

Tel. +390117711594

Contatti IR

Riccardo Lodigiani



r.lodigiani@reply.com

Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter



m.lueckenkoetter@reply.com

Tel. +49524150091017

WEMANITY

Contatti Media

Rumeur Publique



Victor Esteves



victor.esteves@rumeurpubilque.fr

Inès Hadi



ines.hadi@rumeurpublique.fr

Tel. 01 55 74 84 90