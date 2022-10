Renault Mégane RS: addio alla Hot Hatch con la Final Edition

Nell’autunno del 2023, la Renault Mégane RS uscirà definitivamente di scena, ma non prima della versione speciale Final Edition in serie limitata. Dovrebbe essere commercializzata come RS Ultime, anche se non è esclusa la più internazionale denominazione RS Ultimate.

Stando alle indiscrezioni, la sportiva Renault Mégane RS Ultime sarà dotata di sedili sportivi Recaro in Alcantara, sistema di telemetria RS Monitor, diffusore posteriore di colore nero e cerchi in lega Fuji Light da 19 pollici di diametro. Inoltre, tra le specifiche caratteristiche della Hot Hatch dovrebbero figurare anche alcuni elementi della carrozzeria e inserti dell’abitacolo in fibra di carbonio.

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova Renault Mégane RS Ultime potrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 1.8 TCe da 320 CV o 330 CV di potenza. Dopo la sportiva declinazione RS, nel corso della primavera del 2024 scompariranno le varianti hatchback e station wagon Sporter della compatta Mégane. Poi, sarà dato totale spazio alla crossover Renault Mégane E-Tech Electric a propulsione elettrica.