Renault Fuego: il ritorno come SUV coupé compatta

Nel corso del 2024 dovrebbe debuttare la nuova Renault Fuego, come variante SUV coupé della Austral. Nota anche come modello DHN, misurerà all’incirca 460 centimetri in lunghezza. Inoltre, condividerà la piattaforma modulare CMF-C e sarà dotata del sistema 4Control a quattro ruote sterzanti.

La gamma della rediviva Renault Fuego comprenderà solo le declinazioni a propulsione ibrida, tutte con il motore 1.2 TCe a benzina. Nello specifico, saranno previste le configurazioni Mild Hybrid Advanced da 130 CV di potenza, E-Tech Hybrid da 160 CV o 200 CV ed E-Tech Plug-In da 280 o 300 CV di potenza complessiva.

La nuova Renault Fuego debutterà dopo la prossima Espace, storica denominazione che identificherà la variante a passo lungo della Austral. In arrivo l’anno prossimo e proposta come SUV di medie dimensioni, sarà anch’essa disponibile solo nelle versioni a propulsione ibrida Mild Hybrid da 48V, Full Hybrid e Plug-In Hybrid.