(Adnkronos) – Sono iniziate le operazioni di sgombero del rave party di Halloween, organizzato in un capannone in disuso all’intersezione tra via Marino e viale Virgilio in località Bruciata, in provincia di Modena.

Ieri il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva dato mandato al Prefetto di Modena e al Capo della Polizia Lamberto Giannini di adottare, raccordandosi con l’Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l’evento.