RaiPlay, il 31 ottobre lo speciale “Halloween, una notte da paura”

Zucche illuminate, maschere spaventose, streghe e pipistrelli per il famoso rito del “dolcetto o scherzetto?” Così, per la festa dalle tinte horror più famosa dell’anno, su RaiPlay arriva “Halloween, una notte da paura”, un’offerta da brivido disponibile dal 31 ottobre.

Halloween: cosa vedere su Raiplay

Tutti i bambini, insieme a piccoli amici mostruosi, sono invitati allo “Speciale Halloween, dolcetto o scherzetto”, un horror party di tutto rispetto capace di coinvolgere e divertire il giovane pubblico. Sempre per i più piccini tanti altri titoli a tema, tra cui: “Bing Halloween”, “Bat Pat – Speciale Halloween”, “Le avventure di Paddington – Paddington e Halloween”, “Pj Masks – Gli imbroglioni di Halloween”, “OPS Orrendi per sempre – Nano da poesia”, “Paf il cane – Dolcetto o scherzetto?”

Ma non è finita qui! Per quei bambini che sono tanto curiosi e non si impressionano neanche davanti a spiriti e fantasmi, arriva infatti “Halloweird”, serie comedy che riscatta gli ultimi della classe e li rende eroi dei nostri giorni. Elisa, Luca, Samuele e Federico sono quattro ragazzini di terza media emarginati dai loro coetanei e bollati come “strani” e “perdenti” da compagni e insegnanti. Durante una festa di Halloween, però, grazie a un antico libro magico, acquisiscono tutti dei superpoteri. Elisa, la strega, diviene veggente. Samuele, il licantropo, ottiene una forza smisurata. Luca, il fantasma, diventa invisibile. Mentre Federico, il vampiro, riesce a leggere nel pensiero. I quattro “strani” diventano così dei supereroi, con poteri che accentuano la loro vera realtà… Fa parte dell’offerta per i più piccoli anche “OPS, orrendi per sempre”: un bambino di 7 anni, con l’intelligenza di un premio Nobel e una disabilità alle gambe, è alla ricerca di amici. Sarà Lalla, una vecchia lavatrice trasformata in un marchingegno “trova amici”, a presentargli i suoi nuovi e inseparabili compagni: Kripta, Macabro e… Scossa!

Anche i film selezionati per i Teenagers fanno vivere emozioni spaventose!

In “Sette minuti dopo la mezzanotte” Conor vive con la nonna da quando sua mamma si è ammalata. Ogni notte il ragazzo ha lo stesso incubo: sette minuti dopo la mezzanotte l’albero del giardino, trasformato in una creatura mostruosa, lo chiama per raccontargli tre storie. Anche Conor dovrà raccontarne una a sua volta. Che racconterà il giovane protagonista?

L’offerta film si arricchisce con altri imperdibili titoli: “Sorelle Vampiro – Vietato mordere!” Silvania e Dakaria sono due sorelle dodicenni un po’ particolari: il padre è un vampiro e loro lo sono per metà. Dalla Transilvania si trasferiscono in Germania in una piccola cittadina dove le due ragazzine devono salvaguardare la loro identità, difendersi dai bulli e sfuggire ai vicini curiosi. Per farlo ricorrono spesso alla loro magia, ma gli incantesimi non sempre funzionano e la situazione si complica velocemente; “Sorelle Vampiro 2 – Pipistrelli nello stomaco!” Con gli amici Helene, Jacob e Ludo, le sorelle Silvania e Dakaria pianificano le loro vacanze estive. Ma quando in città arriva la band dei Kryton Jrax, con il suo leader Murdo, Dakaria deve fare i conti con l’amore ma anche con Xantor, il manager del gruppo e acerrimo nemico di suo padre. Per salvare la sorella dalle forze del male, Silvania avrà bisogno dell’aiuto di tutti i suoi amici. Infine “Sorelle Vampiro 3 – Ritorno in Transilvania!” Franz è il fratellino appena nato delle sorelle vampiro Dakaria e Silvania. Il piccolo però è in pericolo perché la malvagia regina Anastasia lo vuole nel suo castello come erede. Quando Silvania, con una delle sue magie maldestre, ipnotizza accidentalmente i genitori Mihai ed Elvira, Anastasia ne approfitta per rapire Franz. Con l’aiuto di Murdo, Dakaria riesce a introdursi nel palazzo della sovrana, dove rimane pericolosamente affascinata da ciò che vede e da uno stile di vita che ha sempre desiderato. E ciò che accadrà sarà davvero impressionante!