RAI1, Francesca Fialdini mette pace tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli

Francesca Fialdini mette pace tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli.

E’ accaduto nel programma ‘Da noi…a ruota libera’, dove è arrivato il chiarimento in diretta tra la cantante e la giornalista, dopo il battibecco di ieri nella serata di debutto di “Ballando con le stelle”.

Io ho chiesto scusa a Selvaggia già ieri sera. Certi eccessi, certe parole, certi termini non vanni detti. Io mi sono resa conto di aver sbagliato, non ho giustificazioni. Da Selvaggia lo zero non me lo aspettavo, mi ha colpito molto

ha precisato Iva Zanicchi