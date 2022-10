Rai 2, le novità dell’Intrattenimento Day Time.

I nuovi programmi di Rai2

A partire dal 15 ottobre andrà in onda “TI SEMBRA NORMALE?” condotto da Pierluigi Pardo, ogni sabato alle 14.00: game show che indaga con ironia i costumi e le tendenze del Bel Paese, ridefinendo il concetto di normalità in maniera spiritosa e leggera. Adattamento del format internazionale “Are you normal?” lanciato con grande successo negli Stati Uniti dai produttori dell’Oprah Winfrey Network.

Dal 17 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 17:00 l’appuntamento sarà con “NEI TUOI PANNI” condotto da Mia Ceran. Un esperimento immersivo, un format originale che attinge ai linguaggi del docureality e ogni settimana porterà i componenti di una famiglia contemporanea di ogni tipo, a mettersi in gioco, vestendo i panni gli uni degli altri. Ciascuno con le proprie questioni da affrontare e cercare di risolvere.

Due proposte che tracciano la linea di un percorso di intrattenimento, intelligente, divulgativo, che racconta gli italiani, con gli italiani, il loro modo di pensare, di vivere e affrontare la quotidianità.

Due progetti nuovi che si aggiungono al palinsesto di Rai 2 che nei prossimi giorni si arricchirà anche delle partenze di altri tre programmi:

– “TOP TUTTO QUANTO FA TENDENZA” il magazine dedicato alla moda, al costume e all’eccellenze Made in Italy, sbarca su Rai 2, in una nuova collocazione oraria, con la conduzione di Greta Mauro.

– “COOK 40”: seconda stagione del programma condotto da Alessandro Greco, per chi ama lo “slow food” e la convivialità, ma che non ha molto tempo da dedicare ai fornelli. Tornerà il sabato mattina alle 11.15

– “ALLE OTTO IN TRE”: dal lunedì al venerdì, alle 8.03 Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni daranno il loro buongiorno al pubblico tv