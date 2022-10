Quinta dose, Crisanti: “Fragili restano a rischio, giusto proteggerli”

(Adnkronos) – “I fragili rimangono purtroppo a rischio di complicazioni gravissime ed è giusto proteggerli” da Covid, “dar loro la possibilità di proteggersi”. Il microbiologo e neosenatore del Partito Democratico Andrea Crisanti legge così il senso della raccomandazione sulla quinta dose con vaccino bivalente anti-Covid per over 80, ospiti di Rsa e over 60 con patologie, contenuta in una circolare del ministero della Salute arrivata ieri in serata. “L’ho detto più volte e ne sono convinto: bisogna usare un approccio che in qualche modo miri a salvaguardare i fragili”, evidenzia all’Adnkronos Salute, ribadendo quella che a suo avviso è la linea da seguire per gestire questa fase della pandemia.