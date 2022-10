Quali soluzioni offrono le custodie per telefoni?

L’acquisto di una custodia per il telefono può sembrare una decisione di poco conto: basta scegliere quella che ti sembra più bella. Tuttavia, la funzione di una custodia non è solo quella di rendere il tuo telefono più bello. Infatti, gran parte del compito di una custodia è quello di proteggere il telefono da eventuali danni.

Una delle seccature di oggi che potrebbe essere risolta con una custodia protettiva è il danno causato dall’acqua; è fastidioso, frustrante e la riparazione può essere piuttosto costosa. Questo non è l’unico problema che viene risolto da una custodia per telefono. Ce ne parla Coverdirect. www.coverdirect.it è leader nel mercato europeo degli accessori per cellulari. Negli anni passati ha soddisfatto oltre 900.000 consumatori e sa di cosa parla quando si tratta di cover per telefoni.

Le cover per telefoni offrono le seguenti soluzioni:

Abbiamo già parlato dei danni causati dall’acqua e di come prevenirli: una custodia impermeabile per il telefono è essenziale. Una cover impermeabile può proteggere il tuo telefono da danni inaspettati causati dall’acqua, sia che tu ti rilassi a bordo piscina, sia che tu attraversi un lago in kayak, sia che tu cavalchi le onde in spiaggia. La custodia funge da barriera, proteggendo il tuo dispositivo da schizzi, pozzanghere o infiltrazioni d’acqua e consentendoti di portarlo con te ovunque tu vada.

Li abbiamo visti tutti: telefoni costosi con schermi incrinati. Se acquisti una cover protettiva per cellulare adeguata, puoi evitare incidenti come questi. Coverdirect ci dice che dovresti scegliere una cover per il telefono che abbia come minimo una protezione per gli angoli e i bordi. Una cover realizzata con una sostanza che assorbe gli urti, come il silicone o la gomma. Detto questo, un obiettivo danneggiato è una delle catastrofi più costose per un telefono con fotocamera e l’unico modo per evitarlo è acquistare una cover molto più resistente.

La cover ideale per te dipende da cosa vuoi dal tuo dispositivo: vuoi che abbia un aspetto più alla moda o che sia sicuro? E pensa anche a come la utilizzerai. In linea di massima, dovresti acquistare un cellulare resistente e impermeabile se vuoi usarlo all’esterno con qualsiasi condizione atmosferica.

Un altro tema caldo quando si parla di telefoni e relative custodie

Hai acquistato un nuovo smartphone di recente? Il passo successivo è scegliere la migliore custodia per il telefono attualmente in commercio per proteggere la tua costosa tecnologia dagli inevitabili danni e dalle cadute involontarie. Ma prima di effettuare l’acquisto… Lo sapevi che oltre il 90% della plastica non viene mai riciclata? Quindi, invece di spingerti a riciclare una vecchia custodia per telefono e comprarne una nuova, esistono custodie per telefono realizzate con materiali riciclati o addirittura cover in per evitare di far ricadere l’onere del riciclo sul consumatore.

RR Commerce, l’organizzazione responsabile di coverdirect.it, è stata fondata nel 2010 e ha visto tutti gli sviluppi del settore delle cover per smartphone e iPad negli ultimi anni. Con l’apertura del negozio online tedesco nel 2019 e l’aggiunta di un negozio online francese nel 2021, l’espansione dell’azienda si è estesa ad altre nazioni europee. E ora, nel 2022, apre un negozio online in Italia. Nei prossimi anni, l’assortimento includerà una serie di nuovi accessori introvabili altrove.