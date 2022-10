Putin: “Minaccia fame nel mondo dovuta a volatilità prezzi energia”

(Adnkronos) – Vladimir Putin ha avvertito dell’esistenza di una “vera minaccia della fame” nel mondo a causa della volatilità dei prezzi di energia e cibo dovuta alla guerra in Ucraina. Durante la Conferenza sulle misure di interazione e di rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) nella capitale del Kazakistan Astana, il presidente russo ha affermato che c’è “un aumento della volatilità” dei prezzi che “porta al deterioramento della qualità della vita sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo”.

“In effetti, c’è una reale minaccia di fame e sconvolgimenti sociali su larga scala, soprattutto nei paesi più poveri”, ha detto Putin, ripreso dall’agenzia di stampa russa Interfax, chiedendo “l’eliminazione di tutte le barriere artificiali e illegittime che impediscono il ripristino del normale funzionamento delle catene globali di approvvigionamento”. Ciò consentirebbe di “risolvere problemi urgenti nel campo della sicurezza alimentare e la Russia sta facendo tutto il possibile per consegnare prodotti ai paesi bisognosi”.

Putin ha sostenuto che “il mondo sta diventando multipolare” e ha evidenziato il ruolo chiave svolto dall’Asia in questa situazione. “Ci sono nuovi centri di potere che si stanno rafforzando”, ha spiegato, mentre ha sostenuto “lo sviluppo e la prosperità in Asia. È necessario per questo creare uno spazio totalmente aperto per il commercio e la cooperazione in investimenti reciprocamente vantaggiosi, per l’espansione e l’approfondimento dei legami di cooperazione in vari settori dell’economia”.