Putin compie 70 anni, ecco i regali: un trattore, zucche e cocomeri

(Adnkronos) – Un trattore ‘made in Bielorussia’, zucche, cocomeri. Vladimir Putin compie 70 anni e si prepara a scartare i regali ricevuti per il compleanno. Il presidente russo ha ricevuto un dono speciale dal collega bielorusso Aleksander Lukashenko, che non si è presentato a mani vuote dal suo alleato. Quando ha rivelato il regalo fatto al leader del Cremlino, però, ha spiazzato tutti i cronisti che gli si erano avvicinati al suo arrivo al vertice informale dei leader della Csi (Comunità degli Stati indipendenti) a San Pietroburgo. “Cosa gli ha portato come regalo, se non è un segreto?”, gli ha chiesto un giornalista. “Un trattore”, ha replicato Lukashenko, che poi è sceso nei dettagli. “Quello che uso io, che è un trattore bielorusso. Il migliore, fatto a mano”.

“Con tutti gli accessori?”, ha proseguito il giornalista in questo dialogo surreale, di cui ha dato notizia l’agenzia di stampa bielorussa Belta. “Ce ne sono un milione, lo sapete. Gli regalerò una seminatrice così semineremo grano, forse qualcos’altro – ha risposto Lukashenko – È multiuso. Coltiveremo cibo, in modo che Duda, Morawiecki (i leader polacchi, ndr), l’Europa non muoiano di fame e non rubino il pane dall’Ucraina, ma lo portino nei paesi poveri”.

Secondo la Belta, il canale Telegram ‘Pul Pervogo’ ha postato una foto che mostra un certificato di immatricolazione per un trattore a nome di Vladimir Putin. Si tratta di un trattore Bielorussia 1523.3. “Al presidente della Federazione Russa Vladimir Putin in occasione del compleanno”, si legge sul documento.

Dopo il voucher per un trattore, Putin ha ricevuto anche un altro regalo un po’ ‘sui generis’ per il suo 70esimo compleanno. Secondo Sky News, infatti, il presidente tagiko Emomali Rahmon gli ha regalato una piramide di cocomeri e un’altra di zucche.

“Fatico a immaginare come Putin riuscirà a finire il regalo per i suoi 70 anni del presidente tagiko Emomali Rahmon”, ha twittato il giornalista della Bbc, Francis Scarr, pubblicando le immagini delle due cataste di cocomeri e zucche. “Intendiamoci, data la velocità con cui, secondo quanto riferito, la Russia sta esaurendo le sue scorte di missili, potrebbero tornare utili in Ucraina”, ha scherzato.