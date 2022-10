Psoriasi, parte da Milano campagna itinerante ‘Oltre le apparenze’

(Adnkronos) – E’ stata presentata oggi a Milano la campagna ‘Oltre le apparenze’, dedicata alla malattia psoriasica, promossa da Janssen Immunology in collaborazione con le principali associazioni dei pazienti. Sono 2,5 milioni, in Italia, le persone che hanno questa malattia infiammatoria cronica recidivante della pelle. Nel 30% dei casi può sviluppare artrite psoriasica, che provoca dolore, rigidità e gonfiore alle articolazioni. L’iniziativa a tappe – spiega una nota dell’azienda – ha l’obiettivo di sensibilizzare il largo pubblico, con un’attenzione particolare a medici e pazienti, sulla malattia psoriasica e le sue possibili manifestazioni, favorendone così una diagnosi precoce, fondamentale per intervenire con le giuste terapie e garantire dunque una migliore qualità di vita per i pazienti che ne sono affetti.

Il progetto, inoltre, intende mettere in luce le numerose associazioni pazienti esistenti, che da anni supportano coloro che soffrono di queste patologie croniche come: rappresentati dall’Associazione malati reumatici Emilia-Romagna (Amrer), Associazione nazionale ‘gli amici per la pelle’ (Anap), Associazione nazionale malati reumatici (Anmar), Associazione psoriasici italiani amici della fondazione Corazza (Apiafco) e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).

Come richiama il titolo della campagna, il tema riguarda il superamento delle apparenze. Il concetto è stato rappresentato visivamente da Massimo Valenti, che ha realizzato una serie di illustrazioni ‘ad hoc’ in cui la comunicazione fa leva sul mostrare come ci sia più di quello che appare, riprendendo dunque il nome stesso della campagna. Le illustrazioni fanno parte di una mostra virtuale, allestita sul sito web Psoriasi360.it, che raccoglie anche la voce dell’illustratore e le testimonianze di medici e pazienti, alla quale si potrà accedere anche tramite QR code disponibile su volantini e roll-up disposti in alcuni ospedali aderenti all’iniziativa delle regioni Lombardia, Campania ed Emilia-Romagna. Per la tappa lombarda, presentata oggi, gli ospedali coinvolti sono: Spedali Civili, Brescia; Ospedale San Raffaele Irccs, Milano; Humanitas Research Hospital Irccs, Rozzano; Ospedale San Gerardo, Monza; Ospedale Luigi Sacco, Milano e il Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni, di Lecco.

‘Oltre le apparenze’ è una campagna itinerante che, oltre a Milano proseguirà quest’anno su altre due città: a Napoli il 7 novembre, con un focus sull’appropriatezza terapeutica, e a Bologna il 21 novembre, dove saranno proprio le associazioni pazienti a dare il proprio contributo sull’identificazione dei bisogni insoddisfatti e sulla gestione a lungo termine della patologia cronica. “Non esiste una causa univoca della malattia. Alcuni eventi possono però contribuire a scatenarla in persone già predisposte, come traumi, infezioni, stress e farmaci – spiega Antonio Costanzo, direttore del reparto di Dermatologia all’Istituto Humanitas di Milano e Segretario generale e Vicepresidente dell’European Dermatology Forum (Edf) -. Comunicare al paziente la diagnosi di psoriasi non è mai una cosa facile, perché si tratta di una malattia con cui dovrà convivere e sulla quale non si può sapere a priori quale sarà l’evoluzione. Oggi però disponiamo di terapie che possono migliorare sensibilmente la qualità della vita, poiché permettono di ridurre significativamente le lesioni, alleviando di conseguenza i sintomi”.

Una delle principali manifestazioni della malattia psoriasica è l’artrite psoriasica, malattia infiammatoria cronica che provoca dolore, rigidità e gonfiore delle articolazioni. Fino al 30% dei pazienti con psoriasi può svilupparla nel tempo. “Sebbene la maggior parte delle persone sviluppi artrite psoriasica successivamente all’insorgere della psoriasi, non è infrequente che avvenga il contrario e ciò costituisce chiaramente un potenziale ostacolo alla diagnosi – chiarisce Lorenzo Dagna, primario dell’Unità di Immunologia, reumatologia, allergologia e malattie rare, Irccs Ospedale San Raffaele di Milano – Come la psoriasi, anche l’artrite psoriasica è una malattia cronica dall’evoluzione incerta, ma può essere associata ad organi vitali come il cuore e i polmoni, oltre a determinare un possibile danno irreversibile alle articolazioni. Con i più nuovi farmaci a disposizione del reumatologo, è tuttavia possibile combattere e prevenire con maggiore forza la malattia e le sue complicanze”.

A tale proposito, Costanzo osserva che “un trattamento si dimostra efficace quando porta ad una riduzione delle lesioni superiore al 90%, e indirettamente ad un miglioramento della qualità della vita del paziente. Oggi sono a disposizione molti farmaci che permettono di raggiungere questo risultato, ma è importante decidere su quale meccanismo infiammatorio intervenire a seconda del paziente da trattare”. “Abbiamo a disposizione – sottolinea Dagna – diversi farmaci biologici già approvati o in fase di approvazione con cui intervenire, ma la scelta di quello corretto può essere fatta solo se si guarda alla malattia nel suo complesso, considerandone ogni aspetto”. Appare dunque chiaro come sia fondamentale sin da subito una stretta cooperazione tra dermatologo e reumatologo, al fine di garantire al paziente la terapia più appropriata.

“‘Oltre le apparenze’ – afferma Daniele Conti, direttore dell’associazione Amrer – è una campagna che ha l’obiettivo di venire incontro ai pazienti favorendo una diagnosi precoce con un intervento tempestivo e adeguato. È importante essere a conoscenza della correlazione tra psoriasi ed artrite psoriasica, in modo da poter prendere decisioni più consone e mirate. Sensibilizzare il grande pubblico ma soprattutto medici e pazienti è dunque uno degli strumenti più efficaci a nostra disposizione”.

“Collaborazioni e campagne come questa – riflette Valeria Corazza, presidente dell’associazione Apiafco – sono molto importanti per promuovere la ricerca e l’informazione, ma anche per fare network tra i vari enti che si occupano di questa problematica. E’ fondamentale per chi soffre di malattia psoriasica potersi rivolgere ad un centro esperto del settore, dove dermatologi e reumatologi collaborino in un approccio multidisciplinare nella gestione di ogni paziente, al fine di instaurare quanto prima un approccio terapeutico personalizzato”.

Come ricorda Danilo Arienti, Therapeutic area medical manager, Janssen Italia, “l’obiettivo della campagna ‘Oltre le apparenze’ è quello di portare alla luce i rischi e le manifestazioni della malattia psoriasica, che va ben oltre le lesioni cutanee, per quanto già queste, da sole, possano essere debilitanti per il paziente. In tal senso – aggiunge – la parola di clinici e ricercatori può coinvolgere la popolazione sull’importanza delle visite di controllo e di interventi tempestivi per il miglioramento della salute dei pazienti, mentre gli stessi pazienti e i loro caregiver possono raccontare e condividere le loro storie di vita, di lotta e di vittoria. Vogliamo far capire ai pazienti – conclude – che in questa battaglia non sono da soli, specialmente dopo due anni di pandemia. Possiamo e dobbiamo far fronte comune, porci degli obiettivi condivisi, e raggiungerli insieme”.